Общественные слушания прошли в деревне Левино.

Общественные слушания прошли в деревне Левино.Битумному заводу- нет. С таким требованием пришли жители Денятинского сельского поселения на общественные слушания. Под будущее производство инвестор выбрал участок земли сельхозназначения. Но какие бы плюсы не перечислял представитель собственников : и экологичность производства , и новые рабочие места , люди были непреклонны.Олег Алексеенко, представитель «БитуМакс - Природа»:- Этот завод вам даст больше чем вы потеряете! Во-Первых рабочие места, во-вторых инфраструктуру, в третьих вы вместо того чтобы мотаться в Москву или в Муром, на работу, можете свою молодежь вернуть обратно домой.Производство белковой добавки для животных не несет в себе угрозы. Но вот другой компонент — метанол - смертельный яд - главный аргумент противников строительства . При создании метанола происходит выброс сероводорода и серы, других вредных веществ , что приводит к загрязнению воздуха, почвы и болезням, полагают люди.Василий Каряев, местный житель:- Токсичен он метанол, и он накапливается как радиация. Через радиационный участок тебя два раза не провезут, хоть на танке, хоть на БТРе. Получил свою дозу — всё! Ты, гражданин, иди отдыхай . А мы тут будем день дышать, два дышать, а на третью неделю придётся саван заказывать.Результатом общественных слушаний стало обращение к районным властям с требованием не переводить земли в промышленную категорию , и тем самым не согласовывать строительство завода. Под ним - более шестисот подписей.Элла Рогулина, замглавы Меленковского района:- Мы написали людям, что раз они не хотят, то ничего не будет. Отказано. Этой фирме отказано в предоставлении земельного участка.Письмо с отказом инициаторам строительства уже отправлено.Константин Миронов Вести- Владимир