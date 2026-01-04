Во Владимирской области скоро заработает новое современное производство прицепов и навесного оборудования для грузовых машин. Предприятие компании «РУАТ» откроется в Вязниках на базе

Во Владимирской области скоро заработает новое современное производство прицепов и навесного оборудования для грузовых машин. Предприятие компании «РУАТ» откроется в Вязниках на базе завода «ОСВАР» уже в конце первого квартала. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Александр Авдеев. В обновленных цехах завершается монтаж оборудования, которое позволит выпустить 750 единиц техники уже в первый год