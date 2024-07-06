Мужчина обвиняется в изготовлении свидетельств за деньги.

По информации пресс-службы Следственного комитета России, осуждённый в сентябре 2022 года изготовил и выдал двум мужчинам свидетельства о прохождении обучения. Он знал, что на самом деле мужчины не проходили профессиональную подготовку.За свою услугу осуждённый получил 28 тысяч рублей. Суд вынес решение в виде штрафа в размере 750 тысяч рублей. Также мужчину лишили права заниматься работой в компаниях по подготовке и переподготовке водителей сроком на три года.