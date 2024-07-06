Финансовый гороскоп на июль: владимирцам рассказали, кому второй месяц лета принесет успех и...

Финансовый гороскоп на июль: владимирцам рассказали, кому второй месяц лета принесет успех и богатствоКому июль принесет успех и богатство? Об этом рассказала профессиональный астролог Лариса Богучарская и посоветовала, что же нужно делать, чтобы доход только рос и умножался.Финансовый гороскоп на июль для ОвновДо 16 июля возможность приобрести новую должность и вырасти в доходах. Здоровье вас не подведет и будет крепким. Появятся новые силы, чтобы побороть конкурентов и неприятелей. После 16 июля придется поднапрячься – здоровье может подвести, появятся непредвиденные проблемы. Будьте бдительны и вовремя оплачивайте все бюджетные платежи. До 19 июля появление новых друзей, которые помогут умножить вашу силу и авторитет. Чтобы не растерять капитал в сложный период, воспользуйтесь услугами банка и положите деньги под депозит.Финансовый гороскоп на июль для ТельцовФинансового благополучный месяц, можно даже задуматься об инвестициях. Вы получите много дорогих подарков, возможны также выплаты и награды от государства. Июнь несет вам приобретение авторитета, богатства, вас ждет процветание, почести и победа над врагами и конкурентами. Однако не расслабляйтесь, так как после 12 июля повышается опасность получения травм и агрессия, постарайтесь не вступать в конфликты.Финансовый гороскоп на июль для БлизнецовПериод до 16 июля можно назвать прорывным для вас. Появятся новые обязанности и понадобиться много сил, чтобы выполнять их. Но это прекрасная возможность для вашего роста. Это поможет вам поверить в себя. Способности договариваться и красиво излагать мысли будут на высоте. Хороший доход от работы связанной с аналитической деятельностью, любой ментальной работой, коммуникациями, писательством и от бизнеса. Но не забывайте следить за своим здоровьем. Чтобы приумножать богатство, заведите дебетовую карту с повышенным кешбэком.Финансовый гороскоп на июль для РаковУспешный период по всем фронтам. Тех, кто не в отношениях, ждет новый роман. Прекрасные отношения с родней, новая дружба и взаимопомощь. Помимо этого резко вырастет доход и увеличится ваш экономический статус. С 16 июля начнут расти и ваши обязанности, даже прибавятся новые. Но не переживайте – вам будет хватать сил, чтобы с ними справляться, верьте в себя и свой успех. Будет уходить много энергии на карьеру и самовыражение. Не спешите, но будьте смелы и двигайтесь вперед, как тараном прокладывая себе путь и вас ожидает успех. Самое время завести накопительный счет.Финансовый гороскоп на июль для ЛьвовРадость от увеличения финансов, успех, возможно приобретение транспортного средства. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно в денежном плане, можно воспользоваться кредитом. Вас ждет почетная позиция, признание вашего авторитета. До 12 июля есть риск потери драгоценностей и получения ранения. После этой даты можете свернуть горы в карьере, если будете настойчивы и трудолюбивы. Будет возможность провести время в приятной атмосфере с новыми друзьями, наслаждаться вкусной едой. Вырастите в доходах, только усердно трудитесь.Финансовый гороскоп на июль для ДевВ карьерном плане вы достигнете всего, чего планировали. Сил будет хватать на все, это и поможет получить вам славу. Вы добиваетесь своего и преуспеваете в переговорах. Успех и доходы придут от одной или нескольких работ. Получение хороших связей на работе. Возможно приобретение транспортного средства. Знакомство с новыми друзьями, наслаждение вкусной пищей. После 12 июля опасность ранения и беспокойство, возможно потеря драгоценностей. Чтобы сберечь накопления, воспользуйтесь вкладом.Финансовый гороскоп на июль для ВесовДо 12 июля вероятность конфликтов с окружением сохраниться, как и в прошлом месяце. Препятствия будут преследовать во всех начинаниях до 19 июля, после – преодоление любых трудностей и получение дохода. Удачное время, можно найти хорошего партнера по бизнесу, укрепить деловые связи и получить прибыль. После 19 июля вы сможете блистать в переговорах и убедить своих оппонентов. А после 16 июля получите имя и славу, увеличение дохода и достижение своих целей в работе. Для того, чтобы сохранить финансы, можно вложиться в цветные металлы.Финансовый гороскоп на июль для СкорпионовЗа последние пару месяцев вы смогли одержать победу над многими своими врагами и конкурентами и эта помощь от звезд продлится до 12 июля, далее есть риск испортить отношения с окружающими разного рода конфликтами. Держитесь, это пройдет через 2,5 месяца. Получение успеха, денег (возможно, кредитов), новых знаний и рождение новых проектов, но страдания из-за болезней и страхов – до 19 июля. После 19 июля будут препятствия в реализации планов на месяц, лучше возьмите отпуск. В течение всего месяца сохраняется вероятность свадьбы, различных религиозных ритуалов, прибыль, покупка красивой одежды.Финансовый гороскоп на июль для СтрельцовВ июле вас ждут изнурительные путешествия, болезни желудка. Крепитесь, будет много страданий из-за болезней и страхов. До 12 июля – высок риск вражды и гнева с вашей стороны. Как только роковая дата минует – враги, страхи и ссоры испарятся. Вероятна потеря статуса и блеска, держите ситуацию в руках. После 12 июля успеха, денег, красивых одежд и новых проектов станет больше. Приобретение домов и обслуживающего персонала, знакомство с богатой женщиной-партнером, поэтому можно прибегнуть к сторонней помощи и взять заем до зарплаты.Финансовый гороскоп на июль для КозероговЗдоровье подкачает – возможны лихорадки, заболевания желудка, кровотечения. Также могут быть неприятности от недобросовестных людей. Это продлится до 12 июля. После начнутся вражда, гнев и страх, проблемы из-за детей. Энергия прошлого месяца будет стремительно уходить. Возможны неприятности из-за женщины. Однако популярность и статус, вопреки здоровью, растут до 19 июля, после возможен спад. Для того, чтобы не чувствовать себя неуверенно, заведите кредитную карту.Финансовый гороскоп на июль для ВодолеевБесчисленные неприятности связанные с болезнями и врагами продляться до 16 июля. После – враги, болезни и горе отступят и оставят вас в покое. Возможны неприятные ситуации с детьми, семейные ссоры. После 19 июля произойдет скачок вашей популярности, появится возможность понять свой статус в обществе. Душевные муки, терзания и страдания могут затянуться, но лишь на месяц. Среди всех этих событий, ситуация с деньгами не очень хорошая. Для собственного же комфорта лучше оформите кредитку.Финансовый гороскоп на июль для РыбВ целом, благоприятный для вас период. Благосклонность старших и учителей, рождение детей и новых проектов, получение прибыли, в том числе от инвестиций. Родственники и семья будут процветать, это будет стимулировать вас становиться богаче. Проблемы от государства, враги, ссоры, кражи, несчастные случаи связанные с огнем до 12 июля. После – власть, авторитет, богатство. Возможны болезни и отсутствия удовольствий, но ненадолго.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky