Председатель Следственного комитета поручил доложить о «деле мигранта», который во Владимире...

Председатель Следственного комитета поручил доложить о «деле мигранта», который во Владимире приставал к женщине с дочкойНа днях видео об избиении мигранта обошло многие популярные соцсети. Выяснилось, что во время отдыха у реки, уроженец другого государства стал приставать к матери с 16-летней дочкой.На кадрах видно, что девушка от страха громко плачет. И в какой-то момент за семью вступаются мужчины.Как итог: мигранту «жёстко объяснили», что так себя вести по отношению к женщинам и девушкам не стоит.Сегодня (5 июля) в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области сообщили, что председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту противоправных действий мужчины (мигранта).В региональном следственном управлении по данному факту организована процессуальная проверка.Председатель Следственного комитета - Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Владимирской области Кулакову А.А. доложить об установленных в ходе проверки обстоятельствах.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области