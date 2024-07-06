Свадебный бум: в День семьи любви и верности в Муроме поженятся 30 пар В Муроме в преддверии Дня...

"Свадебный бум": в День семьи любви и верности в Муроме поженятся 30 парВ Муроме в преддверии Дня семьи, любви и верности ожидается "свадебный бум". Все три дня в городе будут проводиться праздничные церемонии регистрации браков.Заявления на эти дни подали 56 пар со всей страны. А 8 июля - непосредственно в День семьи, любви и верности - кольцами обменяются 30 пар. И них трем молодоженам выпадет честь сделать это на сцене муромского городского театра.В этом году завершено благоустройство сквера возле отдела ЗАГС. Он превратился в красивое пространство для торжеств.Марина Мышленник, начальник отдела ЗАГС администрации о.Муром:- Которое засажено прекрасными растениями, будет хорошо освещено, здесь будет фотозона для брачующихся. Большая удобная стоянка автомобильная. Поэтому, я думаю, все будет удобно, функционально и красиво.