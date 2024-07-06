У многодетных семей во Владимирской области появится единый образец удостоверения Премьер-министр...

У многодетных семей во Владимирской области появится единый образец удостоверенияПремьер-министр России Михаил Мишустин утвердил единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, сообщается на сайте кабмина.Порядок выдачи удостоверений будет определен на уровне регионов. Оно будет оформляться в бумажном, а после и в электронном виде. Действующие удостоверения переоформят в беззаявительном порядке.Подчеркивается, что семьи смогут использовать его для получения региональных мер поддержки в своём субъекте и федеральных льгот по всей России, например, при посещении культурных или досуговых учреждений.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky