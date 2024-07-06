В Коврове пожилой житель города пострадал от рук мошенника 46-летний житель города Карталы...

В Коврове пожилой житель города пострадал от рук мошенника46-летний житель города Карталы Челябинской области совершил хищение у пожилого жителя Коврова 500 тысяч рублей.В ходе телефонного разговора неизвестный представился сотрудником полиции и сообщил пенсионеру, что его родственник является виновником дорожно-транспортного происшествия, с целью урегулирования конфликтной ситуации необходимо передать денежные средства.Находясь в стрессовом состоянии, потерпевший передал злоумышленнику полмиллиона рублей, которыми тот впоследствии распорядился по собственному усмотрению."С целью возмещения вреда, причинённого преступлением, Ковровским городским прокурором в Карталинский городской суд Челябинской области в интересах потерпевшего направлено исковое заявление о взыскании с мошенника полученных преступным путем денежных средств", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Требования прокурора судом признаны законными и обоснованными. В пользу жителя города Коврова взысканы 500 тысяч рублей.Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky