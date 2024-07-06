В страшном ДТП с переворотом во Владимирской области пострадало 4 человека.

По информации, полученной от представителей Госавтоинспекции Владимирской области, в результате серьезного ДТП с переворотом в Муроме пострадали четыре человека. Инцидент произошел около 23:00 возле дома №32 на улице Московская.По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, родившийся в 1985 году, выполнял разворот на дороге, когда его сзади столкнулся автомобиль Chevrolet Corvette, управляемый водителем, родившимся в 2001 году.В результате пострадали четыре человека: водитель Lacetti и пассажир Corvette, молодой человек в возрасте 23 лет, были госпитализированы, а два пассажира Lacetti, оба 18-летние, получили незначительные травмы и были направлены на амбулаторное лечение. В настоящее время Госавтоинспекторы проводят проверку по данному инциденту.