В Суздале реконструируют водозаборные сооружения Фонд развития территорий (ФРТ) одобрил заявку...

В Суздале реконструируют водозаборные сооруженияФонд развития территорий (ФРТ) одобрил заявку Владимирской области на получение финансовой поддержки по модернизации ЖКХ.Качество водоснабжения улучшится для трех тысяч жителей города Суздаля. Средства ФРТ направят на реконструкцию водозаборных сооружений. Работы планируется завершить в 2025 году."Общая стоимость работ по одобренной заявке составляет 181 млн рублей. Объем финансовой поддержки за счет средств ФРТ - 129,9 млн рублей. Работы планируется завершить в 2025 году", - пояснили в пресс-службе.Ранее фонд одобрил предоставление финансирования еще по двум заявкам региона. Таким образом, всего во Владимирской области до конца 2024 года обновят 32,3 км сетей тепло - водоснабжения и водоотведения, причем некоторые работы уже завершили.В целом программа модернизации ЖКХ позволит обеспечить качественными коммунальными услугами 18,4 тыс. жителей Владимирской области.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky