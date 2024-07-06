В Юрьев-Польском нетрезвый водитель трактора стал фигурантом уголовного дела Прокурором...

В Юрьев-Польском нетрезвый водитель трактора стал фигурантом уголовного делаПрокурором Юрьев-Польского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что утром 2 июня 2024 года мужчина в нетрезвом виде сел за руль трактора. Кроме того, ранее он подвергался административному наказанию за то же деяние.В районе дома № 49 по улице Ленина в селе Небылое обвиняемый был замечен и остановлен сотрудниками ДПС. На основании выявленных у водителя признаков алкогольного опьянения он был отстранен от управления транспортным средством.От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, и медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.Уголовное дело направлено прокурором в Юрьев-Польский районный суд.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky