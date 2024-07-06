Владимирские врачи обнаружили у маленькой пациентки редкое заболевание Сложное для диагностики...

Владимирские врачи обнаружили у маленькой пациентки редкое заболеваниеСложное для диагностики аутоимунное заболевание обнаружили у маленькой пациентки врачи "Областной детской клинической больницы г. Владимира".В первое педиатрическое отделение ОДКБ поступила девочка 10 лет с жалобами: высокая температура до 40 градусов, выраженная слабость, сыпь, боли в мышцах и суставах."Ребенок заболел остро и вначале жаловался на боли в правом бедре и небольшое повышение температуры до 37,1С. Однако уже на следующий день появилась лихорадка до 39 С, боли в мышцах верхних и нижних конечностей, сыпь на лице, кашель, слабость. Педиатр после осмотра назначила симптоматическую терапию. Однако у девочки продолжала держаться высокая температура, нарастала мышечная слабость, поэтому ребёнок был госпитализирован в инфекционную больницу, где врачи исключили инфекционные заболевания и заподозрили заболевание из группы аутоиммунных", - пояснили в детской больнице.Девочка в тяжелом состоянии была переведена в 1 педиатрическое отделение ОДКБ для дальнейшего обследования и лечения. Состояние ребенка было нестабильно, поэтому в стационаре в кратчайшие сроки было проведено полное лабораторно - инструментальное обследование, исключен широкий спектр онкогематологических и инфекционных заболеваний.Врачи ОДКБ ставят диагноз: юношеский артрит с системным началом (это артрит одного и более суставов, который сопровождается высокой температурой). Начата терапия в соответствии с клиническими рекомендациями по лечению данного заболевания. В первые сутки на фоне проводимой терапии состояние ребенка было стабилизировано: девочка перестала температурить, самочувствие улучшилось.Поскольку заболевание редкое и представляет собой сложную диагностическую проблему, было принято решение об экстренной госпитализации ребенка в федеральный центр.Вертолетом санавиации девочка была доставлена в федеральную клинику. Диагноз был подтвержден, и в настоящее время пациентка получает высокотехнологичную медицинскую помощь.Фотоматериалы опубликованы с согласия законного представителя (Областная детская клиническая больница г.Владимир)