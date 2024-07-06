Владимирские врачи удлинили безымянный палец на руке пациентки Девушка обратилась с жалобами на...

Владимирские врачи удлинили безымянный палец на руке пациенткиДевушка обратилась с жалобами на укорочение пальца правой кисти. Из-за этого он не мог двигаться в полном объёме. При выполнении рентгена выявили брахиметакарпию 4 пястной кости. Пациентке предложили оперативное лечение."Брахиметакарпия – врожденное заболевание, связанное с нарушением развития костно-суставного аппарата. Патология проявляется укорочением одной или нескольких пястных костей, что приводит к уменьшению длины пальцев, становится серьезным эстетическим дефектом, вызывает в дальнейшем проблемы с мелкой моторикой", - рассказали в Минздраве Владимирской области.Операцию выполняли врачи 1-го травматолого-ортопедического отделения – Чочиев Гурам Михайлович и Рубцов Александр Михайлович. Всё прошло успешно. Проведена удлиняющая «ступенчатая» остеотомия 4-ой пястной кости, металлоостеосинтез пластиной.Длина 4-ой пястной кости восстановлена.Фото: Минздрав Владимирской области