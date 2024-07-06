Во Владимире открылась уникальная выставка «Космодрайв». Испытать гравитацию Юпитера, измерить...

Во Владимире открылась уникальная выставка «Космодрайв».Испытать гравитацию Юпитера, измерить свой вес на разных планетах, и даже пройти настоящую космическую тренировку!Во Владимире открылась уникальная выставка "Космодрайв".Это целый космический парк приключений для детей и взрослых, созданный с помощью новейших технологий.Гостям не только рассказывают интересные факты, но и дают почувствовать себя исследователем галактики.В конце всем юным космонавтам выдают сертификат о прохождении космической подготовки.Выставка будет работать до 11 августа в торговом комплексе "Подкова" на улице Куйбышева.Алина Антонова - администратор выставки "Космодрайв:- Самая главная миссия нашей компании - это влюбить каждого ребенка в технологии будущего и подарить какие-то положительные эмоции после посещения нашей выставки. И, конечно же, это семейное развлечение, семейный досуг, где не только дети будут рады, но и взрослым будет интересно послушать. Многие взрослые отмечают, что смогли погрузиться в детство на нашей выставке.