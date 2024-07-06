Во Владимире сделала остановку мотопутешественница, «собирающая» семейные традиции Проехать почти...

Во Владимире сделала остановку мотопутешественница, «собирающая» семейные традицииПроехать почти всю Россию за 3 месяца на мотоцикле. Ольга Безрукова - поэтесса и мотопутешественница с 15-летним стажем, корреспондент движения "Союз Отцов".Во Владимире, в Штабе общественной поддержки она встретилась с депутатами Молодежной думы, представителями общества "Знание" и участниками университетских смен из ЛНР и Запорожья.Ольга Безрукова — мотопутешественница, корреспондент движения "Союз отцов":- Мы едем. Общаемся с нашими региональными подразделениями. Встречаемся с многодетными семьями. Расспрашиваем, что нужно, чтобы была крепкая, большая семья. Как люди, которые живут супружеской жизнью много лет, как поддерживают связи внутри семьи.Всероссийский проект "Год семьи Дорогами России" стартовал 1 июня в Чите при поддержке губернатора Забайкальского края Александра Осипова, партийного проекта "Крепкая семья" и всероссийской общественной организации "Союз отцов".Вместе с друзьями на мотоцикле Ольга Безрукова проедет около сорока регионов страны.Цель пробега - общение, знакомство с культурой и семейными ценностями жителей разных городов России, а также встречи с молодежью и патриотическое воспитание подрастающего поколения.Екатерина Рудковская - студентка ВлГУ:- Очень интересная встреча. Очень много положительных эмоций. Ольга не только путешественница, но и поэт. Прочитала свои стихотворения, очень понравилось. Встреча прошла в очень доброй и положительной обстановке, атмосфере.