Во Владимире воспитанная собака Найда хочет стать верным другом для своего человека Вот, что...

Во Владимире воспитанная собака Найда хочет стать верным другом для "своего" человекаВот, что значит "собака - друг человека". У зрителей "Вестей" есть возможность завести такого друга. Наша традиционная рубрика "Хочу домой".Дом ищет верная Найда - собака-компаньон с грустными глазами. Ее уже несколько месяцев пытаются пристроить волонтеры "Зоохелп-33".Найда - взрослая собака. Умная, добрая, любит, когда ее чешут, гладят. Стерилизована, привита. Никуда не побежит, ничего не испортит, а, напротив, украсит жизнь любящего хозяина.Забрать Найду можно по телефону: 8-900-584-21-62