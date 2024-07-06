Во Владимирской области бывший директор спортивной школы подозревается в присвоении бюджетных...

Во Владимирской области бывший директор спортивной школы подозревается в присвоении бюджетных средств.Как сообщают в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области, подозреваемая на протяжении двух лет фиктивно трудоустраивала на должности в учреждение по совместительству различных лиц, которые на работу не приходили.«Зарплату» подозревая забирала и расходовала по своему усмотрению.Кроме того, бывший директор, «выплатив» двум сотрудникам премию по 10 тысяч рублей и присвоив их, израсходовала на оплату штрафа, назначенного за совершение административного правонарушения.Всего женщиной похищено около 170 тысяч рублей.В настоящее время следователем проводятся допросы свидетелей, осматривается служебная документация и пр. Расследование проводится при оперативном сопровождении сотрудников территориального ОВД.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области