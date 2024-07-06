Во Владимирской области в лагере Олимп завершилась профильная смена Время первых:...

Во Владимирской области в лагере "Олимп" завершилась профильная смена "Время первых: Данко"Идеальная корпорация детства и юности. В лагере "Олимп" завершилась региональная профильная смена "Время первых: Данко".18 дней 320 активистов со всего региона учились работать в команде. Нести ответственность за себя и друг друга, помогать в трудных ситуациях, выходить из конфликтов, создавать социальные проекты. Ребята пробовали себя в разных ролях и организовывали гала-концерт музыкальной премии. Конечно, был и традиционный орлятский круг и свечка.