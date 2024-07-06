Во Владимирской области запретят высаживать из общественного транспорта инвалидов первой группы С...

Во Владимирской области запретят высаживать из общественного транспорта инвалидов первой группыС 1 сентября 2024 года будет запрещено принудительно высаживать из общественного транспорта инвалида I группы, отказавшегося оплатить проезд, если он следует без сопровождающего лица.Прокуратура Владимирской области сообщает, что в часть 22 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» внесены изменения."..Уставлена лишь одна категория лиц, на которую не распространяется требование покинуть транспортное средство в ближайшем остановочном пункте, в случае отказа оплаты от проезда, а именно лица, не достигшие возраста шестнадцати лет, следующие без сопровождения совершеннолетнего лица..", - рассказали в надзорном ведомстве.Внесенными изменениями перечень лиц, на которых не распространяется вышеуказанное требование расширен, с добавлением категории – инвалид I группы, отказавшийся оплатить проезд, если он следует без сопровождающего лица.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky