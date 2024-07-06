Во Владимирском государственном университете поздравили лучших выпускников. Церемония прошла в...

Во Владимирском государственном университете поздравили лучших выпускников.Церемония прошла в Патриаршем саду.Как экология влияет на разрушение объектов белокаменного зодчества и как их отреставрировать? Ответ на это вопрос нашла выпускница ВлГУ - Елизавета Репина. Под руководством преподавателей она разработала реставрационный состав. Он поможет при восстановлении памятников архитектуры. Её проект был неоднократно отмечен на федеральном уровне и включен в 50 лучших молодёжных стартапов страны.Елизавета Репина - выпускница направления "Строительство" Института архитектуры,строительства и энергетики ВлГУ:- Это уникальные разработки. Мы разрабатываем на вторсырье, то есть составы в дальнейшем должны проходить апробацию уже на объектах культурного наследия.В копилке Натальи Балакиревой - выпускницы ВлГУ по специальности «Таможенное дело» - красный диплом, статьи в ведущих научных изданиях, титул «Мисс ВлГУ», спортивные достижения.Наталья Балакирева - выпускница направления " Таможенное дело" Юридического института ВлГУ:- Грустно, что не будет больше пар, но есть возможность пойти дальше после специалитета, лично мне - в аспирантуру.Лучших выпускников ВлГУ по традиции чествовали в Патриаршем саду. Тех, кто не только отлично учился, но и проявил себя в творчестве, общественной и волонтерской деятельности, спорте, науке.Аркадий Тищенко - выпускник направления "Химия" Института биологии и экологии ВлГУ:- У меня несколько исследовательских работ в области химии, с точки зрения полимеров. Я создавал мембраны, которые сейчас используются на предприятии.Владислав Мальцев - выпускник направления "Журналистика" Гуманитарного института ВлГУ:- Университет дает разнообразие, дает возможность показать себя, показать свои таланты и развиваться не только на своем направлении, на котором ты учишься, но еще и в других сферах.Ректор Анзор Саралидзе "по-отечески" раздает награды и напоминает: двери родного вуза всегда открыты. Выпускники смогут продолжить образование, построить карьеру педагога или ученого. В этом году университет окончили более 4-х тысяч студентов.Анзор Саралидзе - ректор ВлГУ:- У нас одна большая семья - Владимирский государственный университет. Поэтому мы всегда рады этому событию, потому что они получили знания, они получили многогранное общение с окружением, они стали взрослыми вместе с нами! Мы гордимся нашими студентами, нашими выпускниками.Поздравить выпускников ВлГУ пришла министр образования и молодежной политики региона Светлана Болтунова.Напутственные слова и пожелания направили губернатор Владимирской области Александр Авдеев, председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова, депутат Госдумы Алексей Говырин.Алексей Говырин - депутат Государственной Думы от Владимирской области:- Поздравляю вас, вы получили профессию, диплом об окончании Владимирского государственного университета, опорного вуза нашей области. Многие из вас получили не только дипломы и специальности, но добились особых успехов.Сейчас госуниверситет ждет новых студентов. Прием документов в разгаре. Актуальная информация на сайте приемной комиссии ВлГУ.Александр Сыпченко, Ангелина Свищ, Наталья Головешкина, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".