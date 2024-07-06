Убившая свёкра женщина получила срок в тюрьме.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, суд вынес приговор в отношении жительницы Владимира 1994 года рождения. Женщина в июле 2023 года пришла к родителям мужа за деньгами.Между осуждённой и свёкром вспыхнула ссора, которую женщина завершила ударом ножом. Свекровь обратилась за помощью к соседям, которые вызвали полицию и скорую помощь. Потерпевший умер до прибытия помощи.На данный момент суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде шести лет в тюрьме общего режима.