Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал откровенное интервью. Политик рассказал о своей болезни.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал откровенное интервью. Политик рассказал о своей болезни.Несколько дней назад белорусский лидер встретился с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Президент рассказал ему об отношениях Белоруссии и России, предстоящих выборах и о своем самочувствии.В ходе беседы президент заявил, что его заразили коронавирусом намеренно. Сейчас представители Александра Лукашенко выясняют, кто и с какой целью мог это сделать.О диагнозе главы страны стало известно 28 июля. Президент сообщил, что у него не было симптомов COVID-19. Болезнь он перенес на ногах. При этом Лукашенко не уточнил, когда именно он был носителем инфекции.Во время выступления перед народом 4 августа политик отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Белоруссии. По его словам, государство "справилось с этой бедой".По состоянию на 6 августа в стране было выявлено 68,5 тысячи случаев заражения COVID-19. Вылечились и покинули больницы 63,7 тысячи граждан. Жертвами вируса стали 580 человек.Отметим, что власти Белоруссии не вводили жесткие ограничения по коронавирусу. объяснил, что строгий карантин мог бы погубить экономику государства.