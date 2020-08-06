На территории города расположено 30 парковок

8 августа в День физкультурника с 16.00 до 21.00 во Владимире можно будет бесплатно воспользоваться услугами велошеринга. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Сервис по прокату велосипедов во Владимире начал работать с 12 июля. На территории города расположено 30 парковок, но организаторы планируют увеличить количество до 70, а велосипедов до 300.Для того, чтобы взять велосипед нужно лишь установить на свой смартфон приложение Lucky Bike и с его помощью отсканировать QR-код на велосипеде.