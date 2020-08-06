В среднем, 4 раза в месяц полицейские сталкиваются с мелким взяточничеством

В областном УМВД опубликовали статистику по фактам мелкого взяточничества , задокументированных в области. За 7 месяцев текущего года эта цифра перевалила за отметку 30. (В 2019 году во Владимирской области по фактам дачи взятки сотрудникам ГИБДД было возбуждено 46 уголовных дел).28 июля инспекторами ДПС в Юрьев-Польском районе был остановлен автомобиль «Лада Приора» под управлением 63-летнего жителя Кольчугина. Автолюбитель, желая избежать ответственности, предложил инспектору денежное вознаграждение.В отношении водителя возбуждено уголовное дело.15 аналогичных противоправных фактов в этом году пресечены во Владимире. Общая сумма денежных средств, которые нарушители пытались дать в качестве взяток, превышает 30 000 рублей.В Гороховецком районе по обвинению в мелком взяточничестве в ближайшее время перед судом предстанет 55-летний уроженец одного из соседних государств, пытавшийся избежать административной ответственности за нарушение ПДД.