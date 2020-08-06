Отложенные в связи с коронавирусными ограничениями открытые кинопоказы возвращаются во Владимир. Первый кинопросмотр под открытым небом состоится в 20:00 8 августа. Причем начнут сезон с

Отложенные в связи с коронавирусными ограничениями открытые кинопоказы возвращаются во Владимир. Первый кинопросмотр под открытым небом состоится в 20:00 8 августа. Причем начнут сезон с нашумевших блокбастеров. Владимирцам предлагают посмотреть фильм «Движение вверх». В этот раз изменится место проведения кинопоказов. Если раньше массовые просмотры фильмов проходили на Никитском бульваре, теперь мероприятие перенесли в Центральный парк культуры и отдыха.