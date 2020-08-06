В преддверии Дня строителя во Владимире прошёл региональный этап национального конкурса профмастерства «Строймастер».

В преддверии Дня строителей, во Владимире состоялся региональный этап национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер-2020" - на территории строящегося дома строительной компании «Новый Мир Плюс». На соревновании каменщиков, сварщиков и штукатуров побывала Мария Городская.Эти люди без работы не останутся. Тем более, что эти каменщики, штукатуры и сварщики уже считаются лучшими в своем деле. Но в конкурсе им придется состязаться с такими же высококлассными специалистами.Алексей Зотов, главный инженер ООО "Новый Мир Плюс": «Вообще все конкурсы подобные проходят очень интересно и очень продуктивно. Тут не только определяется лучший по профессии, лучший мастер, лучший специалист своего дела, но еще и все присутствующие могут спокойно, в непринужденной обстановке поговорить на производственные темы. В конце хочется пожелать всем участникам позитивного настроения, спортивной борьбы и громких побед».Строительными компаниями Владимирской области отобраны двадцать четыре участника - самых талантливых и трудолюбивых. Организаторами "Строймастер-2020" выступили две ассоциации: "Объединение строителей Владимирской области" и "Национальное объединение строителей".Роман Годунин, врио вице-губернатора Владимирской области по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики: «Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса, поздравляю от всей души вас с вашим профессиональным праздником. Строители - это люди самой мирной и созидающей профессии. Перед нами стоят масштабные задачи, но я уверен, что совместными усилиями и накопленным запасом прочности мы реализуем их на благо жителей нашей области».Но только каменщики, штукатуры и сварщики дом не построят. В строительной отрасли много специальностей. Потому уже в следующем году в конкурсе появятся новые номинации.Мария Городская, Вячеслав Микульшин"Вести-Владимир"