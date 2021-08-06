Экс-руководителя сельхозпредприятия ООО “Ручейки” обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). По версии следствия, 49-летний гендиректор

Экс-руководителя сельхозпредприятия ООО “Ручейки” обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). По версии следствия, 49-летний гендиректор предприятия своими действиями обанкротил фирму и причинил кредитору многомиллионный ущерб. Незаконную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Расследовал дело региональный Следком. Как установили следователи, с 2006 по 2013 годы агропредприятие заключало кредитные договоры с банком