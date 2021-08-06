Он приступит к исполнению обязанностей 9 августа.

С 9 августа директором департамента предпринимательства Владимирской области стал Сергей Сидорин. Владимир Сипягин подписал распоряжение о назначении госслужащего.Сергей Александрович родился в 1981 году в Муроме. Во Владимирском государственном университете он получил два высших образования. В 2003 году получил красный диплом по специальности «металлорежущие станки и инструменты», а в 2005 получил квалификацию «экономика и управление на предприятии».Сергей Сидорин работал на Муромском стрелочном заводе, в ЗАО «Муром» и Сбербанке. С 2018 года руководил в регионе Гарантийным фондом.Напомним, что ранее обязанности главы ведомства были