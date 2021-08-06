Накануне нового сезона в заведении обновили интерьер, ассортимент, меню и подачу блюд.

Во Владимире муниципальное кафе «Блинчики», расположенное на Спасском холме, накануне нового сезона обновило интерьер, ассортимент, меню и подачу блюд.Весной заведение общепита закрылось на ремонт. В помещении заменили мебель, покрасили веранды. Для персонала купили новую форму. Взамен одноразовой пластиковой посуды приобрели керамику и стекло.«В «Блинчиках» появились напитки собственного приготовления: клюквенный и вишневый морсы, домашний квас из бородинского хлеба, сбитень на меду с имбирём на пряных травах. Блинчики теперь готовят по старорусской рецептуре на бездрожжевом тесте», - рассказали в пресс-службе мэрии Владимира.В планах заведения начать варить сыр и печь блины с мясом по рецептуре поваров из «Блинчиков» на Большой Московской. В меню также появятся курники и другую выпечку.