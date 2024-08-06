Водителей просят соблюдать ПДД.

19 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения сменили адреса во Владимирской области.Камеры переместили в новые локации на период с 5 по 11 августа. Об этом рассказали в пресс-службе «Владупрдор». Комплексы фиксируют нарушения на трассах.Указан полный список адресов:М-7 «Волга», на 103 километре;М-7 «Волга», на 116 километре;М-7 «Волга», на 138 километре;М-7 «Волга», на 192 километре;М-7 «Волга», на 211 километре;М-7 «Волга», на 245 километре;Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с М-7 «Волга» 2 км;Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с М-7 «Волга» 4 км;Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с М-7 «Волга» 6 км;Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с М-7 «Волга» 9 км;Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с М-7 «Волга» 17 км;Р-132 «Золотое кольцо», восточное соединение с М-7 «Волга» 21 км;«Золотое кольцо», на 308 километре;Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, на 34 километре;Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с М-7 «Волга» 13 км;Юрьев-Польский – Кольчугино, на пятом километре;Владимир – Муром – Арзамас, на 116 километре;Касимов – Муром – Нижний Новгород, на 80 километре;Хохлово – Камешково – Ручей, на 9 километре.Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать ПДД. Только за прошлую неделю в ДТП во Владимирской области погибли три человека.