Сквер на улице Зои Космодемьянской благоустроили вопреки скандалам и двум административным делам. 1 июня работы должны были быть завершены, но подрядчик не торопился. О многострадальном

Сквер на улице Зои Космодемьянской благоустроили вопреки скандалам и двум административным делам. 1 июня работы должны были быть завершены, но подрядчик не торопился. О многострадальном сквере рассказали в пресс-службе прокуратуры. Контакт между горадминистрацией и ООО «Антей» был заключен 29 января. Он стоил 15 миллионов рублей. К лету работы так и не закончили, поэтому прокуратура внесла