Церковный праздник Бориса и Глеба: что категорически запрещено делать 6 августа? Ежегодно 6...

Церковный праздник Бориса и Глеба: что категорически запрещено делать 6 августа?Ежегодно 6 августа православные христиане празднуют День памяти святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, канонизированных и русской, и византийской церквями. Вообще, празднования в честь страстотерпцев Бориса и Глеба проводятся три раза в год: первый праздник отмечают 15 мая, в память о перенесении мощей святых в новую Борисоглебскую церковь в 1115 году, в память об убийстве Бориса у реки Альты установили вторую дату — 6 августа, а третье чествование — 18 сентября, в этот день верующие почитают мученическую смерть Глеба.В крещении святые получили имена Роман и Давид. Кроме того, сыновья святого равноапостольного князя Владимира являются первыми святыми, почитаемыми византийской церковью. Борис и Глеб погибли не за веру, а за соблюдение заповедей Божьих: они отказались убить старшего брата и участвовать в междоусобной войне, проявив смирение, беззлобие и миролюбие.В народном календаре 6 августа — День Бориса и Глеба. Еще одно название праздника — Сеятели. По обыкновению в это время созревал хлеб, а еще погода в эту дату предсказывала, какой она пробудет до конца августа.Что можно делать в День памяти святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба?На Бориса и Глеба начинался сбор грибов и ягод: в лесах созревали черемуха, ежевика, малина. Женщины весь день хлопотали, занимаясь заготовками на зиму. В дни, предшествующие празднику и следующие за ним, хозяйки пекли пироги со свежесобранной ягодой. А еще варили варенье, повидло, настойки, сушили впрок на зиму. О применении малины в качестве противопростудного средства наши предки знали очень хорошо: богатую питательными веществами ягоду давали тем, у кого открылась лихорадка. Черемуха и ежевика не менее полезны: отвар из сушеных листьев черемухи помогает при болезнях легких (кашле, бронхите). Обе ягоды обладают желчегонными свойствами, укрепляют капилляры и препятствуют старению. Полифенолы, входящие в их состав, являются природным противосклеротическим средством.Наши предки считали, что вечером на Бориса и Глеба с утра нужно непременно пересчитать все деньги: тогда они в хозяйстве не переведутся. И еще пытались вернуть до этого срока все долги, чтобы привлечь в семью финансовое изобилие.Запреты 6 августа:В этот день не стоит держать путь в поля и луга, иначе там может случиться пожар. Поверье имеет научное основание: в этот период приходили грозы, сопровождаемые молниями. Они могут поджечь стога сена и стать причиной большого пожара.Запрещалось убираться в доме домашнюю уборку. Наведение чистоты в доме неумолимо вело к потере финансов.Опасались наши предки одалживать деньги 6 августа. Считалось, что после этого начнутся серьезные финансовые проблемы.Ни в коем случае не разрешалось тратить все средства и залезать в «заначку». Если это сделать, то в семье надолго поселится нищета и даже голод.6 августа никому нельзя отказывать в помощи, иначе человек сам рискует оказаться в ситуации, когда столкнется с отсутствием поддержки в трудную минуту.Вечером не стоит пересчитывать деньги, даже касаться купюр и монет лишний раз не стоит. Считалось, что это подвергает опасности резко обеднеть.Народные приметы 6 августа:Кукушка низко летает — быть дождю.Чайки долго купаются — к обильным ливням.Роса долго не высыхает — идет гроза.Пауки плетут паутину — к теплу и солнечной погоде.Цыплята к курице жмутся — дождь предчувствуют.Фото: ГТРК "Самара"