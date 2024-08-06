После юбилея Суздаль станет первым городом в нашем регионе, казна которого будет пополняться за счёт туристического налога.

После юбилея Суздаль станет первым городом в нашем регионе, казна которого будет пополняться за счёт туристического налога.От фольклора до БиланаСовсем скоро в нашем регионе ожидается грандиозный праздник, посвящённый 1000-летнему юбилею Суздаля. Кульминационная часть мероприятий намечена на 9–11 августа.– Программа учтёт все интересы – взрослых, детей, туристов разных направлений. Ожидаем большой наплыв гостей. Сейчас на парковках можно разместить 1500 автомобилей, определяем места для дополнительных парковочных пространств. Прорабатываем вопросы усиления безопасности, готовятся все коммунальные службы, – поделился планами заместитель губернатора Александр Ремига.9 августа гостей ожидают на территории Музея деревянного зодчества. С полудня и до 21 часа здесь можно будет услышать «Владимирских рожечников», «Бурановских бабушек», Лидию Музалеву, Владимирский русский оркестр и солистов областной филармонии. Тут же развернут выставку-ярмарку декоративно-прикладного творчества «Суздаль мастеровой» (0+).Следующий день особенно запомнится тем, кто любит пробовать что-то новенькое в плане гастрономии. В 12 часов гостей угостят блюдами, приготовленными по старинным рецептам, но на новый манер, и именинным караваем. Всё это будет происходить под выступления фольклорных коллективов. Хедлайнерами праздника станут группа «БИСквит», этно-рок-группа «Пелагея» и Дима Билан. Ведущий программы – Вячеслав Макаров.У киноманов будет возможность побывать на съёмочных площадках фильмов, которые снимались в городе-музее: «Андрей Рублёв» (12+), «Женитьба Бальзаминова» (12+), «Финист – Ясный сокол» (6+), «Чародеи» (12+), «Царь» (18+). Кинотеатральное действо начнётся в полдень на торговой площади.В 19:00 в музейном комплексе «Кремль» стартует грандиозное представление с использованием технологий видеомэппинга. Зрители перенесутся в важные исторические периоды суздальской истории. Участниками шоу станут известные артисты и музыканты из разных регионов России.11 августа в 12:00 в Ризоположенском монастыре откроется XI Всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне» (6+). Планируется выступление звонарей, Владимирского камерного хора, Московского государственного академического камерного хора «Минин-хор» и филармонической хоровой капеллы «Ярославия». В 19:00 начнётся концерт-спектакль с участием ведущих артистов оперной сцены страны и региона. Прозвучат произведения Чайковского, Глинки и Римского-Корсакова.Программа празднования 1000-летия Суздаля пока не окончательная, она будет уточняться и дополняться.Есть и плохая новость. Забронировать гостиницу или гостевой дом в Суздале к празднику уже невозможно: номера разобрали несколько месяцев назад. В близлежащем Владимире также осталось свободно не там много мест. К слову, для тех, кто решит остановиться в областном центре и добираться до города-юбиляра на общественном транспорте, работу последнего в праздничные дни продлили до 2 часов ночи.С каждого по сотне!В будущем хотя бы частично окупить затраты на праздничные суздальские гулянья власти планируют за счёт так называемого туристического налога. Воплотить в жизнь идею можно будет не раньше 2025 года, соответствующий указ подписал Президент России. Это касается всех муниципалитетов нашей страны, где хорошо развит туризм.Останавливаясь в гостинице, гость должен будет заплатить за день дополнительно 100 рублей. Деньги включат в стоимость номера. Семье, к примеру, из трёх человек ежесуточно прибавят 300 рублей. Это касается и командированных, и жителей региона.Вслед за Суздалем подобный налог может появиться в Муроме и во Владимире.Вышли из тениК конецу прошлого года около 90% гостевых домов Суздаля работали нелегально, уточнил вице-губернатор Ремига. Однако, с его слов, ситуация изменилась в лучшую сторона после того, как с собственниками-теневиками провели разъяс­нительную работу. Большая их часть зарегистрировалась.– В ближайшее время это станет нормой, и если останутся какие-то единицы, мы дойдём и до них. Правила игры будут едины для всех, – уверен он.Мнение экспертаВице-гу­бер­на­тор Владимирской области Александр Ремига:– Мы не считаем катастрофическим объём туристического налога, если говорить про 100 рублей. К примеру, Суздалю ежегодно он может дать плюс 80 млн рублей к городскому бюджету. С точки зрения праздника и тех инвестиций, которые мы совершили, конечно, это не сопоставимо, но, с другой стороны, потом в операционном плане это необходимо поддерживать.В темуВ Суздале у Антипьевской церкви открыли памятник советскому актёру Георгию Вицину в образе из фильма «Женитьба Бальзаминова», съёмки которого проходили в городе-музее в 1964 году.Скульптуру изготовили на средства федерального бюджета. Наличие этого памятника стало обязательным условием формирования так называемого туристического кода Суздаля.