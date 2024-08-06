Боголюбовскую поликлинику впервые капитально отремонтируют. На проект выделено 42 миллиона рублей. Здание построено в 1962 году и масштабного ремонта там ни разу не проводилось, отмечают в

Боголюбовскую поликлинику впервые капитально отремонтируют. На проект выделено 42 миллиона рублей. Здание построено в 1962 году и масштабного ремонта там ни разу не проводилось, отмечают в пресс-службе правительства. Работы планируют закончить в 2025 году. Уже разработана проектно-сметная документация с полной заменой внутренних инженерных систем. Здание немного перепланируют, например, увеличат вестибюль, разделят потоки детского и взрослого