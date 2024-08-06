Кого точно не ожидаешь встретить у торгового центра, так это крупную дикую птицу. В воскресенье 4 августа у муромского ТЦ «Планета» местные жители встретили серую цаплю. Как она туда попала –

Кого точно не ожидаешь встретить у торгового центра, так это крупную дикую птицу. В воскресенье 4 августа у муромского ТЦ «Планета» местные жители встретили серую цаплю. Как она туда попала – неизвестно. В пресс-службе Госохотинспекции рассказали, что на место выехал инспектор. Он легко поймал цаплю и отвез в Муромскую окружную станцию по борьбе с болезнями