Кого точно не ожидаешь встретить у торгового центра, так это крупную дикую птицу. В воскресенье 4 августа у муромского ТЦ «Планета» местные жители встретили серую цаплю. Как она туда попала –
<a href="https://33live.ru/novosti/06-08-2024-seraya-caplya-priletela-v-murom-chtoby-pogulyat-u-tc-planeta.html" target="_blank">Серая цапля прилетела в Муром, чтобы погулять у ТЦ «Планета»</a> - Кого точно не ожидаешь встретить у торгового центра, так это крупную дикую птицу. В воскресенье 4 августа у муромского ТЦ «Планета» местные жители встретили серую цаплю. Как она туда попала –
[url=https://33live.ru/novosti/06-08-2024-seraya-caplya-priletela-v-murom-chtoby-pogulyat-u-tc-planeta.html]Серая цапля прилетела в Муром, чтобы погулять у ТЦ «Планета»[/url] - Кого точно не ожидаешь встретить у торгового центра, так это крупную дикую птицу. В воскресенье 4 августа у муромского ТЦ «Планета» местные жители встретили серую цаплю. Как она туда попала –