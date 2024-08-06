Благодаря поддержке региональных властей в деревне Следнево Александровского района активными темпами возрождается промышленное свиноводство.

Благодаря поддержке региональных властей в деревне Следнево Александровского района активными темпами возрождается промышленное свиноводство. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Инвестсоглашение о реконструкции свиноводческого комплекса на месте обанкротившегося сельхозпредприятия было заключено ещё в 2021 году. Тогда инвестор заявил о планах по созданию 500 рабочих мест и выходе на проектную мощность в 310 тыс. голов скота годовой реализации.В настоящий момент при поддержке регионального правительства восстановлены 5 из 9 модулей предприятия. Сегодня в комплексе содержится порядка 18,6 тыс. голов свиней.Реализация продукции свинокомлекса уже началась. С 17 июля 2024 года было продано 412 голов средним весом 123,5 кг.«Спрос уже высокий – у нас и в соседних регионах. Отличный потенциал для экспорта: Китай готов покупать нашу свинину», - подчёркивается в сообщении пресс-службы.