В Гороховце женщина получила 350 тысяч рублей на открытие бизнеса, но потратила деньги на личные...

В Гороховце женщина получила 350 тысяч рублей на открытие бизнеса, но потратила деньги на личные нуждыВ конце февраля 2024 года женщина подготовила бизнес-план, связанный с организацией анимационных представлений в Гороховце. После чего обратилась в отдел соцзащиты населения с заявлением о назначении и выплате государственной социальной помощи.Решение о выделении единовременной выплаты в размере 350 000 рублей было принято, на указанные деньги обвиняемая планировала приобрести ростовые куклы, а также иные сопутствующие реквизиты.Получив в начале марта того же года деньги, злоумышленница потратила их на личные нужды и предоставила в отдел соцзащиты «липовые» документы о якобы приобретенных куклах и реквизитах.«Утверждено обвинительное заключение в отношении 38-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере)», - уточняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Женщина возместила причиненный ущерб и признала вину. Тем не менее, за совершение преступления ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений