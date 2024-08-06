В Камешковском районе прошел гастрономический фестиваль - традиционный Праздник Ухи на...

В Камешковском районе прошел гастрономический фестиваль - традиционный "Праздник Ухи на Клязьме"Все секреты и фирменные рецепты поваров узнал Федор ЛалакинПраздник ухи на Клязьме - уже традиция. Каждый год сюда приезжают команды из разных уголков области, чтобы выяснить: чье блюдо вкуснее. Под открытым небом готовят как классическую уху, так и авторские блюда.- Это великолепное времяпровождение, сближает людей, мы здесь знакомимся с новыми людьми, с новыми рецептами. Все очень хорошо.- Мы остановились на русской ухе из лососевых видов рыб, такая наваристая, густая, будет щедро и по-русски.- Давыдовский петух, лосось, линь - тоже давыдовский, водичка, самогончик, морковка, петрушка, ну и все остальное.Фирменные рецепты повара держат в секрете. Молчат, как рыбы - до самой дегустации.- Этот секрет знаю только я, как капитан команды, и мой верный Алехандро. Алехандро унес его с собой в могилу, а мне не велено его раскрывать до того момента, пока не появится жюри.В этом году на берегу Клязьмы у деревни Суслово собрались 14 команд. Кроме состава ухи, участникам предстояло продумать костюмы, номера и, конечно, подачу блюда.Анатолий Курганский - глава администрации Камешковского района:- Конечно, мы любим наш праздник, и очень любим встречать наших гостей. В этом году большое разнообразие команд, мы подчеркиваем географическое расположение всех участников и рады видеть всех-всех-всех, и еще раз - всех.Гостей развлекали творческие коллективы. Желающие могли попробовать свои силы в лепке рыбных пельменей на скорость, а для юных рыбаков устроили игровые площадки.Эдуард Селезнев - заместитель губернатора Владимирской области:- Я первый раз на этом празднике, но не первый раз на этой земле, это моя родина, я здесь вырос и родился, в этом месте проводил свое детство. Очень рад, что оно стало точкой притяжения, хорошего настроения, радости, кулинарных батлов, общения людей, очень много людей с семьями, праздничный день!По признанию членов жюри, выбор оказался непростым, но...очень вкусным.Вячеслав Картухин - директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- Каждый год что-то новое, потому что команды добавляют какие-то новые ингредиенты, какие-то сочетания с другими мясопродуктами, например: с кроликом, связанное с птицей, мясо. Потому что уха - она всегда многогранна.После долгого совещания, в специальной номинации «Самая вкусная уха» победила команда "Щукины дети" компании «Ютекс Ру».А вот главную победу сразу по всем критериям присудили ковровской команде "Стародубские рыбари". Их команда теперь по праву носит звание лучшей в области по приготовлению ухи. Во всяком случае, до следующего фестиваля.Федор Лалакин, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».