В Камешковском районе прошел гастрономический фестиваль - традиционный Праздник Ухи на...
В Камешковском районе прошел гастрономический фестиваль - традиционный "Праздник Ухи на Клязьме"
Все секреты и фирменные рецепты поваров узнал Федор Лалакин
Праздник ухи на Клязьме - уже традиция. Каждый год сюда приезжают команды из разных уголков области, чтобы выяснить: чье блюдо вкуснее. Под открытым небом готовят как классическую уху, так и авторские блюда.
- Это великолепное времяпровождение, сближает людей, мы здесь знакомимся с новыми людьми, с новыми рецептами. Все очень хорошо.
- Мы остановились на русской ухе из лососевых видов рыб, такая наваристая, густая, будет щедро и по-русски.
- Давыдовский петух, лосось, линь - тоже давыдовский, водичка, самогончик, морковка, петрушка, ну и все остальное.
Фирменные рецепты повара держат в секрете. Молчат, как рыбы - до самой дегустации.
- Этот секрет знаю только я, как капитан команды, и мой верный Алехандро. Алехандро унес его с собой в могилу, а мне не велено его раскрывать до того момента, пока не появится жюри.
В этом году на берегу Клязьмы у деревни Суслово собрались 14 команд. Кроме состава ухи, участникам предстояло продумать костюмы, номера и, конечно, подачу блюда.
Анатолий Курганский - глава администрации Камешковского района:
- Конечно, мы любим наш праздник, и очень любим встречать наших гостей. В этом году большое разнообразие команд, мы подчеркиваем географическое расположение всех участников и рады видеть всех-всех-всех, и еще раз - всех.
Гостей развлекали творческие коллективы. Желающие могли попробовать свои силы в лепке рыбных пельменей на скорость, а для юных рыбаков устроили игровые площадки.
Эдуард Селезнев - заместитель губернатора Владимирской области:
- Я первый раз на этом празднике, но не первый раз на этой земле, это моя родина, я здесь вырос и родился, в этом месте проводил свое детство. Очень рад, что оно стало точкой притяжения, хорошего настроения, радости, кулинарных батлов, общения людей, очень много людей с семьями, праздничный день!
По признанию членов жюри, выбор оказался непростым, но...очень вкусным.
Вячеслав Картухин - директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:
- Каждый год что-то новое, потому что команды добавляют какие-то новые ингредиенты, какие-то сочетания с другими мясопродуктами, например: с кроликом, связанное с птицей, мясо. Потому что уха - она всегда многогранна.
После долгого совещания, в специальной номинации «Самая вкусная уха» победила команда "Щукины дети" компании «Ютекс Ру».
А вот главную победу сразу по всем критериям присудили ковровской команде "Стародубские рыбари". Их команда теперь по праву носит звание лучшей в области по приготовлению ухи. Во всяком случае, до следующего фестиваля.
Федор Лалакин, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».