Добиваться соблюдения требований пожарной безопасности в райбольнице Красной Горбатки пришлось через суд. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, если в здании медучреждения

Добиваться соблюдения требований пожарной безопасности в райбольнице Красной Горбатки пришлось через суд. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, если в здании медучреждения произойдет пожар, то потушить очаг будет крайне трудно. Дело в том, что внутренний и внешний противопожарный водопроводы неисправны – давление воды понижено. Такая неполадка может стоить жизней персонала и пациентов. Главврачу больницы внесено представление,