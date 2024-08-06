На территории Владимирской области полным ходом идёт уборочная кампания.

На территории Владимирской области полным ходом идёт уборочная кампания. К 1 августа 2024 года наши аграрии сжали порядка 5 тыс. га зерновых и намолотили 14,4 тыс. тонн зерна. Об этом рассказала регионального правительства.Отмечается, что средняя урожайность зерновых по области составила 30 ц/га. В лидерах здесь сельхозпредприятия Муромского и Суздальского районов.Кроме того, в Меленковском районе уже приступили к уборке картофеля. С одного гектара аграрии накопали 20 тонн. А земледельцы Вязниковского района собрали 250 тонн кабачков с 8 га.Продолжается в регионе и заготовка кормов. На текущий момент запасено 25,4 тыс. тонн сена, 467,6 тыс. тонн сенажа и 84,3 тыс. тонн силоса.