Во Владимире рабочего на стройке насмерть придавило грунтом Днём 1 марта 2024 года организация...

Во Владимире рабочего на стройке насмерть придавило грунтомДнём 1 марта 2024 года организация проводила работы, которые были предусмотрены контрактом, рядом с домом №5В по улице Мира во Владимире.Обвиняемый был ответственным за обеспечение безопасного производства работ. Он не получил наряд-допуск на выполнение работ, не ознакомил работников с мероприятиями по безопасности их производства.Мужчина допустил потерпевшего к работе в выемке глубиной более 1,3 метра без проверки состояния откосов и надёжности крепления стенок. В результате при выполнении работ по измерению глубины траншеи произошёл обвал грунта с незакреплённой части траншеи. Стенки не были укреплены должным образом. Рабочего, который находился на дне траншеи, придавило грунтом, что привело к его смерти на месте происшествия.Как итог...«Утверждено обвинительное заключение в отношении производителя работ подрядной организации, осуществлявшей выполнение комплекса строительно-монтажных работ на системе коммуникаций, связанных с водоснабжением и водоотведением в г. Владимире. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, которое повлекло по неосторожности смерть человека)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Виновного могут лишить свободы на срок до 5 лет.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области