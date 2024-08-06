Пятилетний мальчик скончался осенью 2022 года.

Во Владимире завершился суд по громкому уголовному делу — гибели 5-летнего мальчика из города Юрьев-Польский в главной детской больнице региона. Хирурга Романа Черепанова признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Подробности страшной истории из больницы — в материале .Не выдержало сердцеТрагедия произошла осенью 2022 года. Сначала у мальчика поднялась температура, и педиатр назначила лечение от простуды. Однако ребенку не становилось лучше. Температура была выше 39 градусов, поэтому родители вызвали скорую помощь.5-летнего Тимофея отвезли в детское отделение Юрьев-Польской центральной районной больницы. Медики сделали укол и просто отпустили ребенка. Вечером мама сама повезла малыша в приемное отделение. Помимо температуры, у Тимофея начались боли в животе. Районные врачи, заподозрив аппендицит, отправили пациента во Владимирскую областную больницу.По словам мамы, хирург, который проводил осмотр мальчика, определил, что аппендицита нет. Семью отправили обратно в Юрьев-Польский с подозрением на запор у малыша. Женщина дома провела сыну рекомендованные процедуры, но ребенку стало еще хуже.И снова — семья отправилась в местную больницу, откуда Тимофея в экстренном порядке доставили во Владимир. Во время второго осмотра врачи сказали маме, что у него, скорее всего, перитонит. Ребенка экстренно отправили на операцию. Во время оперативного вмешательства у малыша остановилось сердце.Тимофея не вернутьМальчик умер от тяжелой формы пневмонии с острым сепсисом. Расследование уголовного дела находилось на контроле председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.Эксперты, оценивающие качество оказания медицинской помощи, пришли к выводу, что Тимофей нуждался в операции уже при первом обращении в Областную детскую клиническую больницу. Врач Роман Черепанов не придал значения тревожным симптомам и не назначил дополнительные обследования.Комиссионную судебно-медицинскую экспертизу провели в филиале СЭЦ СКР в Новосибирске. В ходе рассмотрения уголовного дела гособвинитель запросил для хирурга наказание в виде 1 года и 11 месяцев лишения свободы с последующим запретом на работу в сфере здравоохранения на срок на 2 года и 10 месяцев.В итоге Фрунзенский районный суд во Владимире приговорил Черепанова к двум годам ограничения свободы. Кроме того, на два года его лишили права заниматься врачебной деятельностью.