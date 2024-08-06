288 новорожденных родились за второй месяц лета в областной столице. Из них 159 мальчиков и 129 девочек, рассказали в пресс-службе ЗАГСА города. Также на свет появились 5 пар двойняшек. Мальчиков

288 новорожденных родились за второй месяц лета в областной столице. Из них 159 мальчиков и 129 девочек, рассказали в пресс-службе ЗАГСА города. Также на свет появились 5 пар двойняшек. Мальчиков чаще называли Марк, Михаил, Александр, Лев, Максим, а девочек – Александра, Алиса, Анна, Елизавета, Ксения и Оливия. Самыми редкими именами стали Глеб, Гордей, Данила, Аделина,