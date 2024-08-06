Во Владимире завершился четвертый Всероссийский фестиваль уличного искусства Загфест-33 10...

Во Владимире завершился четвертый Всероссийский фестиваль уличного искусства "Загфест-33"10 художников из Владимира, Перми, Москвы и Протвино Московской области целую неделю создавали масштабные полотна на стенах и фасадах владимирских домов.Их работы - на свободную тему, либо посвященную ремеслам и орнаментам Владимирской области. Так, на одном из домов мурал - вариация на тему рельефов Дмитриевского собора: птица и лев по-новому заиграли в цвете.Организатор фестиваля - владимирская художница Регина Яфасова, которая когда-то задумала создать подобный фестиваль уличного искусства во Владимире, выиграла грант на площадке "Таврида-арт" в Крыму и осуществила свою мечту. На радость гостям и жителям города.