Авторов этого жанра оценивает владимирский поэт Алексей Добрынин

Во Владимирской области проводится открытый конкурс частушек «Народный характер». Молодое поколение, как выяснилось, мало знает об этом чисто российском феномене. А ведь частушка всегда – «не в бровь, а в глаз» - высмеивала пороки людей, проблемы быта и политики, а в сложные минуты человеческой жизни поднимала дух. Финал конкурса станет «изюминкой» детско-юношеского фестиваля «Содружество-2024» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Соответственно, встаёт вопрос: а судьи кто? Для оценки конкурсных работ, естественно, привлечены профессионалы. Например, творения авторов частушек оценит член Союза писателей России, автор нескольких сборников частушек Алексей Добрынин. Он известен как автор и исполнитель произведений иронической (и не только) поэзии далеко за пределами нашего региона.- Алексей Владимирович, прежде всего, поздравляем! У вас в этом году два юбилея - личное 75-летие и 25 лет с даты вступления в Союз писателей России. А еще говорят, что Вы – классический пример того, как физик стал лириком?- Я родился и живу во Владимире. По профессии – конструктор по электрооборудованию станков с числовым программным управлением. Окончил Владимирский авиамеханический техникум, потом Владимирский политехнический институт, более 30 лет проработал в КБ «Микрон». При этом всегда любил богатейший, образный русский язык. И наш юмор. Первые мои стихи были напечатаны в областной молодежной газете «Комсомольская искра» в 1961 году.- А нынче Ваше творчество знают и в «Литературной газете», и в РИА Новости. Как удалось пробиться на такие высоты с частушками – ведь их принято считать «самодеятельностью»?- Возражаю. Наш с вами земляк и мой тезка, писатель Владимир Солоухин говорил: «А между тем в частушке очень много тонкой лирики, тонких наблюдений, чувств, выразительности, точности». Частушки – или «куплеты» - не просто «ходили в народе», но и были популярным эстрадным жанром. Расцвет внимания к частушкам пришелся на 90-е годы. На телевидении их успешно продвигали дуэт Бандурина и Вашукова.В те времена в Санкт-Петербургской газете «Вокруг смеха» проходил частушечный конкурс. Я рахрабрился, стал выходить на участие каждую неделю. И занял первое место.Крылья выросли за спиной, и я решил участвовать во многих конкурсах – какие были по частушкам.Потом меня познакомили с редакцией «Литературной газеты». Там «Клуб 12 стульев» - надеюсь, читатели помнят, - был на 16-й странице. Вот я туда съездил, на встречу. Перед этим списался с Сергей Сатиным, который тоже занимался частушками, и очень даже продуктивно – он выпустил книжки «Частушки народов мира», «История государства российского в частушках». И вообще, считался крупным специалистом в этом деле.Познакомился с редакцией, и один из новых друзей вывел меня на директора программы «С легким паром!», которую вел Михаила Евдокимова. У него был девиз: «С каждой кружки - по частушке!». Так что каждый месяц я туда ездил – «сдавал продукцию». Вместе со мной в создании программы участвовали и признанные мэтры литературы.Образно говоря, там «огонораривали» очень прилично. Но я все равно ревностно следил по телевизору, сколько моих частушек исполнял Евдокимов со своими гостями. Потом проект затих.А меня уже познакомили с таким журналом, как «Спид Инфо».- Пикантно!- Ну, тема взаимоотношения мужчин и женщин – она же неиссякаемая, многоаспектная:Я дала миленку в ухо,И опять в семье скандал:Мой «промоутер» ВанюхаВсю зарплату промотал!Понятно, что в «Спид Инфо» требовались особые частушки. Это тогда самая тиражная газета была. Редакция занимала четырехэтажный особняк на Красной Пресне.В нашем регионе частушечный жанр тоже был востребован – меня приглашали на заседания «Литературной гостиной», проводились юмористические «посиделки» в Областном доме работников искусств, где мне доводилось исполнять частушки под гитару. А Андрей Филинов (директор филиала ВГТРК - прим. ред.) использовал частушки в эфире. Он мне давал «техзадание» - написать частушки к какому-нибудь телесюжету, выбирал то, что больше понравилось, и ставил меня перед камерой. Это было интересно!«Народные новости в частушках» создавали в РИА Новости. Заключалось это вот в чем:Мне присылали какую-нибудь историю критического свойства - где-то кто-то что-то украл, где-то что-то развалилось и т.п. – и рождались частушки под названием «Хреновости». Потом издал такую книжку.И это все нужно было делать очень быстро, - в течение одного дня, как прислали сюжет. И это тоже было очень интересно, потому что тут уже драматургия была, распространение по всей державе - под гитару, под частушки, под балалайку, под домру. До сих пор все это есть интернете.- Алексей Владимирович, помимо интернета, где точно знают ваши частушки?- Там, где в свое время читали журналы «Веселуха», «Чаян», «Моя веселая семейка», «Земляки», газету «Ветеран» и др. Помимо столичных, публиковался в изданиях Архангельска, Воронежа, Екатеринбурга, Ижевска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Смоленска, Ставрополя, Татарстана, Уфы. И – в Украине. К сожалению, теперь получается так:Макаронную диетуСоблюдаю лично:Есть по-киевски котлетуНепатриотично!- А как легче писать частушку: при наличии «техзадания» или когда что-то «заякорило и плеснуло»?- Конечно, когда есть техническое, точнее творческое задание – ведь любой заказ мобилизует. Бывало, я до 100 штук в день для «Спид-инфо» сочинял. И мне будет очень любопытно посмотреть, что получится у участников конкурса.Не скрою: приглашение в жюри в качестве эксперта – это приятно и ответственно одновременно. Приятно, что меня знают и считают профи. Ответственно – потому что цель серьезная: простимулировать интерес к этому жанру как национальному феномену. На мой взгляд, организаторы - Межрегиональная молодежная общественная организация «Дом Мира» - удачно подобрали название – «Народный характер».- Ну, и в завершение ждем от Вас, как от примерного семьянина, патриотичную частушку в честь Года семьи.- Расхотел народ жениться.Так, ребятки, не годится,Ты влюбись не просто так,А вступи в законный брак!- Звучит, как творческий наказ. Спасибо за интервью.