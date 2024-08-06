За продажу немаркированных сигарет владимирский «бизнесмен» заплатит штраф - 300 тысяч...
За продажу немаркированных сигарет владимирский «бизнесмен» заплатит штраф - 300 тысяч рублей
52-летний мужчина работал во Владимире водителем индивидуального предпринимателя, который работал на оптовых складах Москвы и Подмосковья.
Злоумышленник покупал немаркированные табачные изделия на собственные средства, зная, что там их можно приобрести по цене значительно ниже среднерыночной. Он планировал продавать эти сигареты на территории 33 региона.
5 октября мужчина, следуя на автомобиле «МАЗ» из Реутова во Владимир, был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Он вёз очередную партию немаркированных сигарет — 7000 пачек.
Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Владимирской области задержали его и изъяли ещё более 21 000 немаркированных пачек сигарет различного наименования. Их нашли в арендуемом мужчиной гаражном боксе. Эту партию он купил с весны по октябрь 2022 года.
«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере», - уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. А партия немаркированных сигарет на сумму свыше 3,1 миллиона рублей будет уничтожена.
Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области