За продажу немаркированных сигарет владимирский «бизнесмен» заплатит штраф - 300 тысяч...

За продажу немаркированных сигарет владимирский «бизнесмен» заплатит штраф - 300 тысяч рублей52-летний мужчина работал во Владимире водителем индивидуального предпринимателя, который работал на оптовых складах Москвы и Подмосковья.Злоумышленник покупал немаркированные табачные изделия на собственные средства, зная, что там их можно приобрести по цене значительно ниже среднерыночной. Он планировал продавать эти сигареты на территории 33 региона.5 октября мужчина, следуя на автомобиле «МАЗ» из Реутова во Владимир, был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Он вёз очередную партию немаркированных сигарет — 7000 пачек.Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Владимирской области задержали его и изъяли ещё более 21 000 немаркированных пачек сигарет различного наименования. Их нашли в арендуемом мужчиной гаражном боксе. Эту партию он купил с весны по октябрь 2022 года.«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере», - уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Судом виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей. А партия немаркированных сигарет на сумму свыше 3,1 миллиона рублей будет уничтожена.Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области