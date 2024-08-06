Завершающая в этом сезоне партия крякв выпущена в водно-болотные угодья Гусь-Хрустального и...

Завершающая в этом сезоне партия крякв выпущена в водно-болотные угодья Гусь-Хрустального и Суздальского районовВ Госохотинспекции уточняют: всего - 1500 особей.В рамках реализации госпрограммы "Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания" в июле в водоемы области выпущены 7 тысяч молодых уточек.Выпуски молодняка прошли в теплые дни, без осадков, - отмечают в госохотинспекции. Потому прогнозируется хорошая выживаемость водоплавающих пернатых.