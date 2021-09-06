В рамках достижения целевого показателя национального проекта «Жилье и городская среда», разработанного во исполнение Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204, в соответствии с ..

В рамках достижения целевого показателя национального проекта «Жилье и городская среда», разработанного во исполнение Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204, в соответствии с которым к 2024 году предусмотрено вовлечение в жилищное строительство земельных участков общей площадью 50,3 тыс. га, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по поручению Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина провела анализ эффективности использования земельных участков для определения возможности их вовлечения в жилищное строительство.03.09.2021 состоялось очередное заседание постоянно действующего оперативного штаба при Управлении Росреестра по Владимирской области по проведению анализа эффективности использования земельных участков, расположенных на территории Владимирской области.Заседание прошло под председательством заместителя руководителя Управления А.С. Киреева при участии директора Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области А.М. Шатохина и представителей Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области, Департамента архитектуры и строительства Владимирской области, территориального управления Росимущества, Филиала, УФНС России по Владимирской области.Главной задачей штаба является проведение работы по выявлению земельных участков, не застроенных земель и территорий в регионе, которые могут образовывать новые земельные участки для дальнейшего вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства.Как отметил заместитель руководителя Управления А.С. Киреев: «Работа по данному направлению, в том числе разъяснительного характера, должна проводиться на постоянной основе во взаимодействии всех органов власти».В рамках исполнения национального проекта «Жилье и городская среда» между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и администрацией Владимирской области 10.06.2021 подписано Соглашение о взаимодействии для реализации проекта «Земля для стройки».Согласно Соглашению администрация Владимирской области предоставляет в ФГБУ «ФКП Росреестра» сведения об указанных выше земельных участках и территориях, имеющих потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства, информация о которых размещается на публичной кадастровой карте.А.С. Киреев обратил внимание, что подготовка данных для включения в сервис «Земля для стройки» идет в соответствии с методическими рекомендациями Росреестра по выявлению и анализу эффективности использования земельных участков, в том числе находящихся в федеральной собственности, для вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства.На заседаниях оперативного штаба ранее были рассмотрены и утверждены 40 земельных участков на территории Владимирской области, соответствующих необходимым критериям для дальнейшего вовлечения в оборот под жилищное строительство.Информация о 40 земельных участках размещена на Публичной кадастровой карте (сервис «Земля для стройки»). Потенциальные застройщики в режиме онлайн на ПКК могут выбрать и оценить пригодные для строительства жилья земли. Сервис позволяет обеспечить связь между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и заинтересованными лицами.Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков, могут направлять в администрацию Владимирской области сформированный с использованием сервиса публичной кадастровой карты электронный набор данных о себе и о выбранных земельном участке или территории.В настоящее время один земельный участок на территории Владимирской области в рамках данного проекта уже вовлечен в оборот для жилищного строительства.Еще одна заявка о предоставлении земельного участка, расположенного на территории Александровского района Владимирской области, поступившая от заинтересованного лица, находится на рассмотрении в соответствующем органе местного самоуправления.