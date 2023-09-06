Врач за деньги делал людей инвалидами. Он подписывал им справки, по которым в дальнейшем они получали льготы, социальные пенсии и выплаты. Первую аферу бывший руководитель бюро провернул еще

Врач за деньги делал людей инвалидами. Он подписывал им справки, по которым в дальнейшем они получали льготы, социальные пенсии и выплаты. Первую аферу бывший руководитель бюро провернул еще в 2014 году. Он продолжал выдавать фейковые справки вплоть до 2020 года, пока с проверкой не нагрянули сотрудники УМВД и ФСБ. Оказалось, что поддельная справка об инвалидности