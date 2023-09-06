Работы по капитальному ремонту моста через реку Мжара по улице Ленина завершены.

Работы по капитальному ремонту моста через реку Мжара по улице Ленина завершены. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.Объект восстанавливали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сотрудники подрядной организации полностью демонтировали старую конструкцию и построили совершенно новый мост. В частности, рабочие забили железобетонные сваи, смонтировали балки пролётов, сделали новое дорожное покрытие и оборудовали лестничные сходы.Ширина проезжей части выросла до 9 метров, по краям появились полосы безопасности и тротуары. На дорогу нанесли разметку, поставили ограждения, дорожные знаки и освещение. Также очистили русло Мжары.